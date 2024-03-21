Бойцы из Крыма взорвали пост ВСУ: новости СВО на утро 21 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

На Запорожском направлении специальной военной операции крымские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ, сообщило Минобороны России. Ведомство уточнило, что военнослужащие в лесном массиве с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов обнаружили наблюдательный пост украинских бойцов. Они решили уничтожить его с применением ударных FPV-дронов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 20 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Telegram-канал Mash сообщил, что двое снайперов Вооруженных сил России за одну минуту уничтожили группу, в которую входила дюжина польских наемников. Согласно его информации, боевое столкновение произошло на Харьковском направлении.

Как уточнил канал, российские военные на протяжении трех дней выслеживали группу из 12 польских бойцов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Согласно его сведениям, снайперы нашли иностранцев в «Шервудском лесу» под Изюмом.

На опубликованных кадрах видно, что во время атаки военные использовали тепловизор. Канал добавил, что среди отряда был майор регулярной армии Польши в отставке.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины на протяжении 20 марта обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще два человека серьезно ранены: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

Кроме того, украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, в результате часть домов осталась без электричества, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он также подчеркнул, что ВСУ весь день наносили удары по поселку Теткино, никто не пострадал.

Где гремели взрывы на Украине

Военные Вооруженных сил России уничтожили в Харькове сотрудников ГУР Министерства обороны Украины, которые принимали участие в атаках на Белгородскую область, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, российская армия ударила по заводу, где находился противник.

По словам Лебедева, удар был нанесен по объекту в Харькове днем 20 марта, в частности по производству беспилотников.

«Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — сказал он.

По сведениям Лебедева, погибли сотрудники с Западной Украины, которые занимались сборкой беспилотников, а также иностранные специалисты, снаряжавшие эти дроны. Уточняется, что в цеху, по которому был нанесен удар, производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и снаряды к ним.

Позже взрывы произошли в Харькове еще раз, сообщал мэр города Игорь Терехов. Он заявил, что прилеты в населенном пункте были зафиксированы второй раз за сутки.

Фото: ДСНС Украины

Что известно о возможной гибели Сырского

Издание aif.ru пишет, что российские военные нанесли крупный ракетный удар по позициям ВСУ в городе Волчанске в Харьковской области, где были уничтожены высокопоставленные генералы ВСУ и СБУ. Военный аналитик Борис Джерилиевский в беседе с изданием предположил, что под удар мог попасть главком украинской армии Александр Сырский. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Издание отмечает: ключевой направленностью украинской армии главком Сырский называл сдерживание Вооруженных сил России на Харьковском направлении, в связи с чем нельзя исключать, что в момент удара он находился на совещании в Волчанске.

Когда Украина получит истребители F-16

Первые истребители F-16 из Нидерландов попадут на Украину во второй половине 2024 года после окончания обучения пилотов, заявила голландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что первой передаст Киеву эти самолеты Дания.

«Я уверенa, что этим летом мы нaчнем постaвку F-16 <...>. Снaчaлa Дaния, и у нaс есть грaфик <...>. Тaк что во второй половине года голлaндские F-16 пойдут этим же путем», — сказала Оллонгрен.

Какую мобилизацию на Украине допустил Шмыгаль

Вооруженным силам Украины будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль. По его мнению, возможно, в таком масштабном призыве нет необходимости, если учесть ротации военнослужащих и транши западных союзников.

Он подчеркнул, что украинская армия испытывает острую необходимость в артиллерийских снарядах. Кроме того, она нуждается в ракетах большой и средней дальности.

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