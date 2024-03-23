Появились кадры разрушенного ударом ТЦ «Монблан» в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

Торговый центр «Монблан» получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы «Жесть Белгород» и «БелПлюс». На фото и видео с места происшествия видно, что в здании выбиты окна, а также повреждены крыша и фасад.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в результате обстрела Белгорода один человек погиб, еще пять пострадали. По его словам, в городе повреждены 69 квартир в 14 многоквартирных домах и в четырех частных домовладениях.

До этого Гладков рассказал, что украинские войска также атаковали Чернянский район Белгородской области, в результате чего погиб один мирный житель. Еще два человека пострадали. Украинские дроны также обстреляли Старооскольский округ.

Атаке беспилотника Вооруженных сил Украины подвергся и Старый Оскол. Под удар ВСУ попал Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова. В пресс-службе предприятия сообщили, что в результате атаки повреждений оборудования зафиксировано не было. Пострадавших нет. Комбинат продолжает работать в штатном режиме.