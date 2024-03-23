Опубликовано видео из отеля, где могли жить атаковавшие «Крокус» террористы «112» показал видео из апарт-отеля в Москве, где жили предполагаемые террористы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал кадры из номера в апарт-отеле «Окружной» на севере Москвы, где, как утверждается, жили подозреваемые в террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. По данным канала, хозяйка отеля описала гостей как вежливых и ничем не примечательных.

Владелица гостиницы ранее рассказала, что постояльцы заселились в отель в начале марта, вели себя тихо, всегда здоровались и улыбались. Утверждается, что подозреваемые общались с администрацией отеля через 19-летнего парикмахера, который лучше остальных говорил по-русски. Заселяясь в отель, мужчины предъявили паспорта Таджикистана.

Telegram-канал «112» ранее опубликовал новое видео из концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, на котором видно, как террористы ведут огонь по людям. Как пишет канал, расправившись с жертвами, преступники облили кресла горючим и подожгли.

По последним данным, предоставленным Следственным комитетом России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 115. Тела десятков жертв обнаружили при разборе завалов. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление угарным газом. Открытое горение в здании смогли потушить лишь к утру, в момент пика его площадь достигала 13 тысяч квадратных метров. Ожидается, что число жертв трагедии продолжит расти.