Опубликовано новое видео расправы над зрителями в концертном зале «Крокуса»

Telegram-канал «112» опубликовал новое видео из концертного зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, на котором видно, как террористы хладнокровно расстреливают безоружных людей. Как пишет канал, расправившись с жертвами, преступники облили кресла горючим и подожгли.

По последним данным, представленным Следственным комитетом России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 115. Тела десятков жертв обнаружили при разборе завалов. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Открытое горение в здании смогли потушить лишь к утру, в момент пика его площадь достигала 13 тысяч квадратных метров. Ожидается, что число жертв трагедии продолжит расти.

Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из туалетов в «Крокус Сити Холле» обнаружено 28 тел погибших. По данным его источников, еще 14 жертв нашли на одной из эвакуационных лестниц. Уточняется, что люди лежали семьями, некоторые погибли, держась в обнимку. Также, по сведениям канала, многие матери были найдены обнимающими своих детей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Группа людей в составе от четырех до пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале.