«Не отсвечивали»: хозяйка жилья об арендаторах — террористах из «Крокуса» «112»: сдававшая жилье террористам из «Крокуса» назвала их тихими и вежливыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяйка апарт-отеля на севере Москвы, в котором жили предполагаемые террористы, устроившие жестокую стрельбу в «Крокус Сити Холле», назвала постояльцев тихими и вежливыми. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «112», мужчины не устраивали дебошей, а также всегда улыбались и здоровались.

Ничем не примечательные, абсолютно обычные гости, жили тихо, не отсвечивали, — сказала она.

По словам женщины, гости с паспортами граждан Таджикистана заселились в начале марта, при этом общение велось через посредника — 19-летнего парикмахера из Иваново Мухаммадсобира Файзова, поскольку он лучше других говорил по-русски.

Ранее появилось видео из номера в апарт-отеле «Окружной» на севере Москвы, где жили предполагаемые террористы. Мужчины снимали маленькую комнату и оставили после себя беспорядок.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры очередного допроса подозреваемых, которые могут быть причастны к теракту в «Крокусе». По ее словам, в кадре запечатлен глава банды террористов. В ходе допроса он рассказал, что проживал в хостеле и планировал начать работать в такси, поскольку долгое время был безработным. Также он пояснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли работать в такси.

Другой задержанный до этого рассказал во время допроса, что он пошел убивать людей в «Крокусе» за 500 тысяч рублей. Ему их должен был выплатить якобы помощник проповедника, с которым он познакомился месяц назад в мессенджере.