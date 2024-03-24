В Харькове ввели почасовые графики подачи света

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харькове в результате повреждения оборудования введены почасовые графики подачи электроэнергии, сообщила пресс-служба «Укрэнерго». Также возможны ограничения в Одесской и Хмельницкой областях, предупредили в энергокомпании.

В Харькове действуют сетевые ограничения. В Одесской и Хмельницкой областях при росте потребления возможны графики отключений, — сообщили в «Укрэнерго».

По данным Минэнерго Украины, на 24 марта в Харьковской области в результате ночных взрывов без света остались почти 16 тысяч абонентов в четырех общинах. В самом Харькове введены почасовые ограничения для 200 тысяч абонентов, по информации ведомства.

Также в Черниговской области без электричества остаются 1,4 тысячи абонентов в 24 населенных пунктах. Около трех тысяч человек остались без света в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. На части Херсонской области, контролируемой Киевом, также обесточены почти 26 тысяч домохозяйств в 45 населенных пунктах.

В Днепропетровской области после ночных взрывов были обесточены 3,6 тысячи человек, к утру без света оставались 600 абонентов, заявили в Минэнерго Украины. При этом в Одесской области восстановили подачу света для 28 тысяч жителей. Перебои с электричеством также наблюдались у 57 тысяч абонентов, по данным ведомства.

22 марта мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город полностью остался без света. Кроме того, почти не работало централизованное водоснабжение и отопление, на улицах были отключены светофоры, остановилось движение электротранспорта.