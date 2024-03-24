В США рассказали о катастрофической участи Украины WP: ВСУ не остановят движение российских войск в сторону Киева без помощи США

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины не смогут остановить движение российской армии в сторону Киева без поддержки Вашингтона, считает экс-спичрайтер президента Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен. В статье для The Washington Post он отметил, что Украина может повторить судьбу других стран, которые США пытались «спасать» в течение своей истории.

Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, и Украина станет следующим Афганистаном, — говорится в материале.

По словам Тиссена, у украинской армии скоро закончатся и средства противовоздушной обороны, и боевые самолеты. Им не удастся прекратить продвижение ВС России на запад страны, резюмировал он.

Ранее издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно, что, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для Вашингтона. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.

Автор статьи добавил, что поражение Украины в конфликте будет означать для США фиаско в противостоянии с Россией. Европейские страны «с ужасом осознают», что Америка не способна обеспечить им защиту. Как считает автор, в конечном итоге Европа развернется к России.