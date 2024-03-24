Раскрыты последствия поражения Украины в конфликте для США Al Binaa: США лишатся мирового влияния после неминуемого провала на Украине

Фото: МО Украины

Поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно, что, в свою очередь, грозит серьезными последствиями Соединенным Штатам, сообщает Al Binaa. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.

Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединенных Штатов в регионального игрока без глобального статуса. Америка без Европы — не более, чем просто большая страна, — говорится в публикации.

Автор статьи добавил, что поражение Украины в конфликте будет означать для США фиаско в противостоянии с Россией. Европейские страны «с ужасом осознают», что Америка не способна обеспечить им защиту. Как считает автор, в конечном итоге Европа развернется к России.

Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит, — добавил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил уверенность, что конфликт на Украине был спровоцирован Западом в результате расширения НАТО. По его мнению, Альянс хотел превратить Киев в «бастион Запада», тогда как Москва неоднократно старалась показать, что не приемлет вступление Украины в Североатлантический альянс. Однако на Западе не восприняли озабоченность России.