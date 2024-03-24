Появились кадры с «посланием» Украине от ВС РФ после теракта в «Крокусе»

Военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видеокадры со снарядами Вооруженных сил России, предназначенными для поражения целей в зоне СВО на Украине. Российские военные нанесли на них надпись в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», после того, как украинская сторона обвинила Россию в причастности к трагедии, унесшей десятки мирных жителей.

На опубликованных кадрах изображено множество снарядов с надписям в память о жертвах и пострадавших при теракте. На первой фотографии на боеприпасах написано «За КСХ 22.03.24», на других снарядах военные оставили «послание» в виде надписи «За погибших и пострадавших россиян в ТЦ «Крокус Сити Холл».