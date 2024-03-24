Стали известны подробности массированного удара по украинской энергетике МО: ВС РФ ударили по предприятиям энергетики и газодобывающей отрасли Украины

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли серию ударов при помощи дальнобойных ракет и беспилотников по украинским объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны России. Также были поражены предприятия, где осуществлялись сборка и испытания безэкипажных катеров ВСУ.

В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты, — уточняется в заявлении ведомства.

На Купянском направлении отражены три контратаки украинской армии и нанесены удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, в итоге украинская сторона потеряла до 140 солдат, танк, два пикапа, а также артсистему М777, произведенную в США, и гаубицу «Мста-Б».

До этого стало известно об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Белгородском направлении. Как сообщили в МО РФ, в ходе последней операции, было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина «Вампир» чешского производства и реактивная система залпового огня Mars.