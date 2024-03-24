ВС России уничтожили 40 военных и «Вампира» ВСУ на Белгородском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Белгородском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Так, в ходе последней операции было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и реактивная система залпового огня MARS. Объекты были поражены в районах населенных пунктов Потихоново и Землянка в Харьковской области.

В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня MARS производства ФРГ, — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что средства российской противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью реактивные снаряды Vampire . По данным Минобороны, было сбито 19 снарядов. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

23 марта Минобороны РФ сообщало, что около 21:30 мск была еще одна пресечена попытка террористической атаки. В воздухе над Белгородской областью уничтожили 17 реактивных снарядов.