Предприятия в Днепропетровской области оказались обесточены В Днепропетровской области обесточены подстанции, питающие промышленные объекты

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Часть подстанций, питающих промышленные предприятия в украинской Днепропетровской области, оказались обесточены, сообщила пресс-служба Минэнерго Украины. По данным ведомства, в результате взрывов в регионе была повреждена подстанция мощностью 330 кВ.

[В Днепропетровской области] отключилось оборудование и обесточился ряд подстанций, питающих промышленность и энергетический объект, — сообщили в Минэнерго Украины.

В компании «Укрэнерго» уточнили, что ночью в Днепропетровской области было повреждено оборудование на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи.

Кроме того, во Львовской области ночью вспыхнул пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры. Загорелось оборудование, объект был обесточен.

В ночь на 24 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось в том числе о мощных взрывах в Киеве, мэр города Виталий Кличко заявлял о работе ПВО.

Ранее в Харькове, который 22 марта полностью остался без света, ввели почасовые графики подачи электроэнергии, ограничения также возможны в Одесской и Хмельницкой областях. По данным «Укрэнерго», в Харьковской области на 24 марта без электричества остаются почти 16 тысяч абонентов.