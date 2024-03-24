Несколько мощных взрывов прогремели в Киеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Серия мощных взрывов прогремела ночью в Киеве, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Воздушная тревога на данный момент звучит на всей территории Украины.

По словам Кличко, в городе работает противовоздушная оборона. Другие подробности ситуации не приводились.

Кроме того, очевидцы рассказали о трех мощных взрывах ночью в столице Украины, пишет ТАСС. Они раздались в центральных районах города, уточнили собеседники агентства.

Ранее около 15 взрывов произошло в Харькове, предупредил мэр города Игорь Терехов. В свою очередь глава областной администрации Олег Синегубов оповестил о поражении объекта критической инфраструктуры. По его данным, Харьков фактически остался без электричества.

21 марта украинские СМИ отмечали, что несколько взрывов произошло в Киеве. Как уточняли журналисты, это уже третий случай за последнее время. Городская военная администрация уведомила о работе систем противовоздушной обороны и сообщила про повреждения ряда зданий, жителей призвали спрятаться. Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что в Киеве пострадали от прилетов два предприятия в Подольском районе города. Других подробностей глава города не привел.