Серия взрывов в Харькове привела к проблемам В Харькове прогремело 15 взрывов, есть проблемы со светом

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Около 15 взрывов произошло в Харькове, сообщил в собственном Telegram-канале мэр Игорь Терехов. В свою очередь глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале оповестил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры. По его данным, Харьков фактически остался без электричества.

Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают, — уточнил Синегубов.

Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели серии взрывов, проинформировал в Telegram-канале глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров. Менее часа назад Федоров также заявлял о взрывах в городе.

Помимо этого, о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины оповестил в своем Telegram-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — потребовал он.

Взрывы также прозвучали в Днепре на юго-востоке Украины и в Хмельницкой области в западной части страны, проинформировало издание «Общественное. Новости». По его данным, в Хмельницкой области был обесточен ряд населенных пунктов. В частности Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром. По последним сведениям, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее Минобороны РФ показало работу Су-34, которые авиабомбами ФАБ-500 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении.