В Киеве и Житомирской области произошла серия взрывов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Несколько новых взрывов произошло в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное». По его данным, это уже третья серия взрывов за последнее время. Городская военная администрация уведомила о работе систем противовоздушной обороны и сообщила про повреждения ряда зданий, жителей призвали спрятаться.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что в Киеве пострадали от прилетов два предприятия в Подольском районе города. Других подробностей глава города не привел.

Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! — написал он.

По данным «Зеркала недели», на фоне работы ПВО взрывы также произошли на территории Житомирской области Украины. Подробности не приводятся. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ее отменили в 07:10 мск.

Минобороны России 8 января сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что при ударах в том числе использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Военные добавили, что ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, ВС России поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады территориальной обороны.