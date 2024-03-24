Более 70 тысяч украинцев лишились отопления в домах В Кривом Роге 76 тысяч человек лишились отопления из-за повреждения теплосетей

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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины 76 тысяч человек остались без теплоснабжения, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак. По его словам, в городе были повреждены теплосети и линия электропередачи, что привело к отключению сразу нескольких котельных.

В Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередачи. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались более полутора сотен учебных заведений. А еще три тысячи домов, где всего проживают 76 тысячи человек, — сказал Лысак.

Кроме того, повреждения зафиксированы в Никопольском районе Днепропетровской области. По словам Лысака, там произошла авария на энергетическом объекте.

Ранее глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в подконтрольной ВСУ части региона было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Он не стал приводить информацию ни о характере повреждений, ни о самих объектах.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов, прогремевшей ночью в Киеве. По его словам, в городе сработала система противовоздушной обороны.