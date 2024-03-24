Еще один подконтрольный ВСУ регион сообщил о повреждении инфраструктуры На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Фото: ГСЧС Украины

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждено несколько объектов инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров. Он не стал приводить информацию ни о характере повреждений, ни о самих объектах. Примечательно, что в ночь на воскресенье, 24 марта, в регионе дважды звучала воздушная тревога.

Ранее стало известно, что серия взрывов прогремела в Хмельницкой области, информирует агентство «РБК-Украина». На территории региона с 02:40 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Местные власти информацию не подтверждали.

До этого в Херсоне, который находится под контролем киевских властей, произошли взрывы. Предварительно сообщается, что часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. В ночь на 12 марта стало известно, что после объявления сигнала опасности в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Помимо этого, генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота ранее констатировал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской гидроэлектростанции, расположенной в Запорожской области. Он уточнил, что на объекте идут испытания, но говорить о генерации электроэнергии сейчас не приходится.