Серия взрывов раздалась в Хмельницкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области, информирует агентство «РБК-Украина». На территории региона с 02:40 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Местные власти информацию не подтверждали.

В Хмельницкой области были слышны взрывы, — говорится в сообщении.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук передавал, что на одном из региональных предприятий раздался взрыв, после чего там начался пожар. По его словам, с огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы. Тогда, по данным онлайн-карты оповещения граждан, в Харьковской и Сумской областях также была объявлена воздушная тревога. Режим опасности звучал и в Полтавской области.

До этого в Херсоне, который находится под контролем киевских властей, произошли взрывы. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. В ночь на 12 марта стало известно, что после объявления сигнала опасности в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Кроме этого, воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях и в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Сообщалось о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева. Подробности не уточнялись, местные власти ситуацию не комментировали.