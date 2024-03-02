В Харькове прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в Харькове на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Местные власти не прокомментировали информацию.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской была объявлена воздушная тревога. Также сигнал прозвучал в Полтавской области.

Ранее стало известно, что взрывы произошли в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. СМИ рассказали о взрывах и в подконтрольных Украине Херсоне и Константиновке. Подробности происшествий не приводились. Местные власти ситуацию не комментировали. Кроме того, хлопки прозвучали в Харьковской и Одесской областях. В Полтаве на северо-востоке Украины тоже прогремела серия взрывов.

До этого мэр Киева Виталий Кличко известил, что в городе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.

Также взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине. Местные паблики информировали, что воздушная тревога была объявлена на территории всей страны.