Припортовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Припортовая инфраструктура в Одесской области на юге Украине получила повреждения, сообщили силы обороны страны. Какой именно объект пострадал, не уточняется.

Подунавье. <...> Нанесены повреждения припортовой инфраструктуре, — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлялась воздушная тревога. Сирены звучали ночью и утром 24 марта.

Ранее сообщалось, что энергетические объекты получили повреждения в Днепропетровской и Львовской областях. Глава военной администрации одного из названных регионов Украины Сергей Лысак добавил, что без света остались 9,5 тысячи жителей. По его словам, вскоре после происшествия энергоснабжение удалось восстановить.

Кроме того, сообщалось, что повреждения получил и объект критической инфраструктуры в Львовской области. Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на предприятии произошел взрыв и пожар. Он также отметил, что тушение возгорания продолжается. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.