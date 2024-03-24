Энергообъекты получили повреждения сразу в нескольких областях Украины Энергетический объект поврежден в Никопольском районе Днепропетровской области

Фото: ГСЧС Украины

Энергетические объекты получили повреждения в Днепропетровской и Львовской областях. Глава военной администрации одного из названных регионов Украины Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале, что без света остались 9,5 тысячи жителей. По его словам, вскоре после происшествия энергоснабжение удалось восстановить.

В Никопольском районе поврежден энергообъект. Без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи — в районе, — написал Лысак.

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий добавил, что на объекте критической инфраструктуры произошел взрыв и пожар. Он при этом не уточнил, о каком именно предприятии идет речь, однако отметил, что тушение возгорания продолжается.

Ранее Лысак сообщил, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины 76 тысяч человек остались без теплоснабжения. По его словам, в городе были повреждены теплосети и линия электропередачи, что привело к отключению сразу нескольких котельных. Он добавил, что без света остались более полутора сотен учебных учреждений. Информация о пострадавших при этом не поступала.