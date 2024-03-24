Что известно о самой массированной атаке ВСУ на Севастополь 24 марта

Фото: МО Украины

В результате самой массированной ракетной атаки ВСУ на Севастополь в ночь с 23 на 24 марта один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Что об этом известно сегодня?

Атака ВСУ на Севастополь в ночь на 24 марта

Вчера около 22:30 по московскому времени движение на Крымском мосту было прекращено, сообщил оперативный канал инфоцентра. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Михаил Развожаев чуть позже заявил, что в городе работает ПВО. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. Военные вели работу по уничтожению воздушных целей. В Севастополе были включены сирены.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке. Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки. Если вы видите обломки — не подходите к ним, сразу звоните 112. Продолжается контроль обстановки», — написал глава города.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что «такого обстрела у них никогда не было».

«Весь Севастополь слушает и местами ощущает ракетную атаку на город со стороны украинских бандформирований. Серьезный налет, один из самых сильных за последнее время. Есть несколько сбитий. Есть прилеты. Местами задымление. В Севастополе пахнет порохом», — отмечал военкор Юрий Котенок.

В Севастополе все коммунальные службы были приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил и. о. замгубернатора региона Евгений Горлов.

Около 00:30 в Севастополе была отменена воздушная тревога.

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

«Перед атакой на Севастополь в небе долго висел новый разведчик с позывным FORTE-15. Это модернизированная версия „Груманов“ с новейшей аппаратурой наведения ракет. Долго облучал ПВО, видимо, выбирали цель. В итоге остановились на Севастополе. Хотя часть ракет шла на Крымский мост», — отметил военный эксперт Борис Рожин.

Через некоторое время Михаил Развожаев сообщил, что из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку. Всего от осколков сегодня пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали», — подчеркнул глава города.

Развожаев также дал поручение вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.

«Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовый обход. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112. Ну а тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо. Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах, вы тоже играете на руку врагу», — добавил он.

Читайте также:

Автомат с триколором и гора тел. Что спецназ увидел при штурме «Крокуса»

Будет ли в России объявлена новая волна частичной мобилизации в апреле

Королевская семья Британии: последние новости 24 марта, рак у Кейт Миддлтон