Будет ли в России объявлена новая волна частичной мобилизации в апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сети распространяются фейковые сообщения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации в России после 25 марта 2024 года. Что об этом известно, как информацию прокомментировали в Госдуме?

Что известно о «приказе» Шойгу о мобилизации

В начале марта в Сети начала распространяться фотография «приказа» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента. В документе утверждалось, что 25 марта якобы будет объявлен призыв граждан на военную службу, а ответственность за выполнение распоряжения возлагается на Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», соответствующую информацию первым распространило издание «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

«„Верстка“ со ссылкой на собственные источники сообщила, что российские власти планируют набрать в войска 300 тысяч человек, чтобы усилить армию и подготовиться к окружению Харькова. Источники издания сказали, что к „мобилизации 2.0“ все готово, призывать планируют резервистов, россиян в запасе, а также склонить к заключению контракта нынешних срочников», — говорится в сообщении «Осторожно, новости»

Также блогер и участник боевых действий Егор Гузенко, известный как Тринадцатый, высказал мнение о возможной мобилизации. В своем канале он записал несколько видеосообщений, где говорит о неизбежности этого решения.

Что в Госдуме сообщили о новой волне мобилизации

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившееся фото «приказа» Шойгу о новой волне мобилизации в стране.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», — заявил Картаполов.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что не располагает информацией о планах объявить призыв граждан. Он обратил внимание, что в рядах российской армии остался дополнительный резерв после частичной мобилизации, прошедшей осенью 2022 года.

«Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи. Если будут уточнения, я готов сказать», — уточнил депутат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что о новой мобилизации говорят военные эксперты

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин считает вероятность проведения новой волны мобилизации крайне низкой. По его словам, на настоящий момент со всеми поставленными на фронте задачами удается справиться при помощи контрактников и добровольцев. Однако он не исключил, что в дальнейшем могут понадобиться представители судебных и правоохранительных органов.

«Зависит от того, как дальше будет развиваться специальная военная операция. Если мы займем территорию Украины, определенные области, то нам понадобится полиция, судебные органы и так далее и тому подобное. Кто это будет делать? Где брать этих людей? Так что могут возникнуть вопросы», — объяснил Литовкин.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что информация о том, что в ближайшее время потребуется мобилизация нескольких сотен человек, не соответствует действительности.

«Нет. Эта информация не соответствует действительности. Ранее перед этим было объявлено, что численность ВС РФ возрастет до 1 350 000 человек с последующим увеличением до 1 500 000 человек и появление двух общевойсковых армий и 30 подразделений дивизий полков — это плановое расширение ВС РФ», — сообщил Леонков URA.RU.

Читайте также:

«Мамы успели обнять своих детей». Что известно о погибших в «Крокусе»

Вся последняя информация о террористах, атаковавших «Крокус Сити Холл»

Почему террористы напали на «Крокус Сити Холл», что это за концертный зал