Военный эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации Военэксперт Литовкин назвал низкой вероятность новой волны мобилизации в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вероятность новой волны мобилизации в России весьма низка, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию «Радио 1», он подчеркнул, что контрактники и добровольцы на данном этапе справляются со всеми поставленными задачами. При этом военный эксперт отметил, что в будущем могут понадобиться представители судебных и правоохранительных органов.

Зависит от того, как дальше будет развиваться специальная военная операция. Если мы займем территорию Украины, определенные области, то нам понадобится полиция, судебные органы и так далее и тому подобное. Кто это будет делать? Где брать этих людей? Так что могут возникнуть вопросы, — пояснил Литовкин.

Что касается «санитарной зоны», то, по мнению эксперта, она может быть организована в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и Николаевской областях. Он уточнил, что с этих территорий ВСУ пытаются совершать атаки на российские регионы и запускают беспилотники. По его словам, следует отойти на 200 км в сторону Украины, что составляет максимальное расстояние, которое может преодолеть ракета американской системы залпового огня HIMARS.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов ранее заявил, что появившаяся в Сети фотография «приказа» главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента является фейком. По его словам, оппоненты РФ вбрасывают через интернет поддельные документы.