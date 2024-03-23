«Мамы успели обнять своих детей». Что известно о погибших в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Количество погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек, заявили в СК РФ. Какие последние новости о жертвах известны сегодня, 23 марта?

Что известно о погибших в результате атаки террористов в Подмосковье

«На месте теракта в концертном зале „Крокус Сити Холл“ при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек», — отметили в СК РФ.

Количество жертв после теракта в «Крокус Сити Холле» будет расти значительно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Инженерные работы будут вестись круглосуточно, при разборе завалов будем видеть тех, кто погиб, кто пострадал», — добавил глава региона.

Baza передает, что в одном из туалетов «Крокус Сити Холла» обнаружено 28 тел погибших.

«Также 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц. По данным источников, люди лежали семьями. Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей», — сообщили авторы канала.

Москва вместе с Московской областью возьмет на себя организацию похорон погибших в теракте, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он пообещал продолжить оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Сергей Собянин

Сегодня также появилась информация, что якобы одна из погибших в «Крокусе» — 38-летняя дочь семьи космонавта Евгения Рюмина.

«Отец женщины — Валерий Рюмин — космонавт, дважды Герой СССР. Мама — Елена Кондакова — третья женщина в космосе, летчик-космонавт, Герой РФ. Евгения Рюмина жива — в список погибших женщина попала по ошибке. Спасаясь от террористов, она обронила сумку с документами. За Рюмину приняли другую женщину, тело которой оказалось рядом с этой сумкой. На связь со всеми 39-летняя Евгения вышла в соцсетях. Личность погибшей в „Крокусе“ сейчас выясняют», — написал Mash.

Следственный комитет России обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий.

«Информацию вы можете передать по телефонам: 8-495-986-78-68 — Главное следственное управление СКР. 8-495-690-25-28 — Главное следственное управление СКР по Московской области. 8-800-100-12-60 — Единая многоканальная линия СКР. Расследование уголовного дела о теракте в „Крокус Сити Холле“ находится на личном контроле председателя Следственного комитета России А. И. Бастрыкина. Глава ведомства выразил глубокие, искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших и поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии, добившись сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей», — заявили в СК РФ.

Следователи продолжают работу на месте ЧП — сейчас они собирают вещдоки в концертном зале, а также осматривают помещение. Помимо этого, ведется непрерывная работа с потерпевшими. Далее будут произведены все необходимые экспертизы, в том числе баллистическая. Основные причины гибели людей: огнестрельные ранения и отравления продуктами горения, добавили в СК РФ.

Читайте также:

Почему террористы напали на «Крокус Сити Холл», что это за концертный зал

Успенская, Лорак, Лепс: кто из артистов должен был выступить в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе»: официальные данные, сколько жертв, что с нападавшими