В Госдуме ответили на сообщения о новой волне мобилизации Депутат Заварзин назвал слухами сообщения о грядущей волне мобилизации в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о грядущей волне мобилизации в России является слухами, сообщил член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, которые передает издание «Подъем», в рядах российской армии остался дополнительный резерв от частичной мобилизации, прошедшей осенью 2022 года.

Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи. Если будут уточнения, я готов сказать, — сказал Заварзин.

Ранее в Сети начала распространяться фотография «приказа» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента. В документе утверждалось, что 25 марта якобы будет объявлен призыв граждан на военную службу. Позднее председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал «приказ» фейком. По словам парламентария, это проделки оппонентов, которые вбрасывают через интернет поддельный документ.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что вероятность новой волны мобилизации в РФ крайне низка. По его словам, контрактники и добровольцы справляются со всеми поставленными задачами. При этом Литовкин не исключил, что в будущем могут понадобиться представители правоохранительных и судебных органов.