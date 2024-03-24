Стала известна реакция Запада на уничтожение своей техники на Украине InfoBRICS: Запад не ожидал такого быстрого уничтожения своей техники в зоне СВО

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения поставленной Украине военной техники армией России, пишет журналист Лукас Лейрос для издания InfoBRICS. Он назвал проблемой для лидеров западных стран отсутствие их ожиданий о «столь быстром уничтожении своего вооружения».

Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению, — сказал он.

По мнению автора материала, союзники Киева вскоре лишатся возможности помогать украинским военным, поэтому странам Запада не останется другого выхода, кроме как бросить республику на произвол.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться еще несколько месяцев назад, однако власти США пригрозили лидеру страны Владимиру Зеленскому лишением финансирования. По словам его источников, американские власти отвергают возможность мира между сторонами, при этом осознавая, что у Киева «мало шансов» на победу.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения. Позже стало известно, что Еврокомиссия согласилась с этим предложением.