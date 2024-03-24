ВСУ нанесли серию ударов по жилым домам в Севастополе Развожаев: три прямых попадания ВСУ в жилые дома зафиксировано в Севастополе

Фото: МО Украины

В Севастополе во время обстрела со стороны ВСУ зафиксировано три прямых попадания в жилые дома, в результате погиб 65-летний местный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что за последнее время в экстренные службы Севастополя поступило более 100 сообщений о различных повреждениях инфраструктуры и транспорта.

Развожаев уточнил, что украинские снаряды попали в дом на улице Ялтинской, там погиб пенсионер, а здание временно отключили от газа. Второй прилет замечен в доме по улице Гранатовой — там выбиты окна, часть стены уничтожена, повреждена газовая труба. Еще один прилет зарегистрирован в районе Симферопольского шоссе, снаряд попал в квартиру.

Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников, — написал он.

Также губернатор отметил, что расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, так как восемь жильцов пострадавших домов разместились у родственников. В завершение Развожаев обратился к СМИ и жителям города с просьбой не публиковать в Сети фото с последствиями ударов ВСУ.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в ночь на 24 марта Севастополь подвергся самой массированной атаке за последнее время. Он в очередной раз напомнил о недопустимости публикаций видео с работой систем ПВО и заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.