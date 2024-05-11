ВСУ отрезают от всех коммуникаций в Харькове: новости СВО на вечер 11 мая

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России отрезают группировку ВСУ в Харьковской области от всех возможных коммуникаций, включая пути подвоза боеприпасов и переброски личного состава. Он не исключил, что украинские войска пользуются поддержкой со стороны США и других стран НАТО.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 11 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в Харьковской области

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об уничтожении дамбы через реку Северский Донец. Его авторы уточняли, что любые удары по объектам инфраструктуры наносятся в связке с замыслом и планом конкретной наступательной операции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В свою очередь Telegram-канал «Фронтовая птичка» опубликовал кадры ракетного удара по мосту. По его данным, строение было уничтожено высокоточной крылатой ракетой Х-38. Авторы канала отмечают, что переправа служила для ВСУ логистической артерией для тыла и для боевого обеспечения военных.

Главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто убежден, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

Несколько сел перешли под контроль ВС России

ВС России взяли под контроль еще поселок Керамик в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, это стало возможным благодаря работе подразделений группировки «Центр». Военные заняли населенный пункт, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ.

Российские военные также взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Как уточнили в Минобороны РФ, силами группировки войск «Север» под контроль российской армии перешли Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Место обстрела со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданскую инфраструктуру в Ленинском районе Донецка. В зоне обстрела оказалось много мирных жителей, включая детей. По данным ТАСС, украинские войска обстреляли окрестности недавно открытого в регионе перинатального центра. Всего зафиксировано два прилета. Снаряд также попал в кафе, у которого собрались участники автопробега.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти трех человек и 11 пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ, который был совершен в годовщину основания ДНР. Он также заявил, что для защиты российских территорий и исключения риска из-за провокаций ВСУ необходимо создать санитарные зоны. По его мнению, на Украине много оружия и «радикальных банд», которые могут выйти из-под контроля Киева.

Военные ВСУ признали бессилие против танков-«мангалов»

Российские военные смогли защититься от главного на данный момент оружия ВСУ — дронов-камикадзе — при помощи «мангалов» на бронетехнике, что сделало их неуязвимыми для ударов БПЛА, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, новшество оказалось гораздо эффективнее, чем могло показаться на первый взгляд.

На данную ситуацию также обращал внимание обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс — он отмечал, что украинским военным приходится тратить слишком много FPV-дронов, чтобы вывести из строя российский танк «царь-мангал».

Жители Курской и Белгородской областей погибли при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство в городе Судже, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки погиб один человек. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. По его данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Стаханову в Луганской Народной Республике, удар пришелся по парку детских аттракционов «Горняк», сообщил глава города Сергей Жевлаков. Снаряды прилетели по пешеходной дорожке и аллее парка, уточнил градоначальник.

Фото: МО Украины

В Германии предложили привлечь НАТО к защите неба над Украиной

Депутаты бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых» допустили идею об обеспечении защиты части неба над Украиной с территории стран НАТО. Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер считает, что реализация такой инициативы «разгрузит украинские средства ПВО» и поспособствует защите фронта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна в любой момент быть готова сдержать Россию, поэтому призвал не исключать отправку военных на Украину. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, он подчеркнул, что Франция — мирная страна, однако если соперник зайдет «достаточно далеко», она будет вынуждена защищаться.

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