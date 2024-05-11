Появились кадры прилета снаряда в Ленинском районе Донецка Появились кадры прилета снаряда в Ленинском районе Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела в Донецке

Появились кадры прилета снаряда Вооруженных сил Украины рядом с местом, где собирались участники автопробега ко Дню ДНР. На представленном Mash видео слышен плач детей.

Снаряд ВСУ разорвался в Ленинском районе Донецка. В ролике слышны крики взрослых, которые призывают ложиться. Люди поспешно убегают с места ЧП.

По данным ТАСС, украинские войска обстреляли окрестности недавно открытого в регионе перинатального центра. Зафиксированы два прилеты. Снаряд также попал в кафе рядом с перинатальным центром.

Рядом с местом обстрела собрались участники автопробега. Акция должна была пройти в рамках празднования 10-й годовщины образования Донецкой Народной Республики. Сведения о пострадавших уточняются.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что необходимо создать санитарную зону для того, чтобы защитить российские территории. По его словам, нужно исключить риски на фоне провокаций со стороны украинских бойцов. По мнению руководителя региона, на Украине много оружия и «радикальных банд», которые могут выйти из-под контроля Киева. Пушилин не исключил, что они будут совершать разного рода провокации.