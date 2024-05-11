Житель Курской области погиб после атаки дрона ВСУ Старовойт: житель Курской области погиб из-за атаки украинского дрона

Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство в городе Суджа, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки погиб один человек.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, — сказал глава региона.

Немногим ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. По его данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина. Как уточнил глава региона, один человек получил осколочные ранения нижних конечностей, его доставили в больницу.

Кроме того, 11 мая восемь мирных жителей региона получили ранения в результате обстрела украинскими военными Белгородской области. По словам Гладкова, ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.