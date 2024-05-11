Уничтожение моста крылатой ракетой в Харьковской области попало на видео

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Telegram-канал «Фронтовая птичка» опубликовал кадры ракетного удара по мосту через реку Северский Донец в Харьковской области. По его данным, строение было уничтожено высокоточной крылатой ракетой Х-38. Авторы канала отмечают, что переправа служила для ВСУ логистической артерией для тыла и для боевого обеспечения военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Об уничтожении дамбы через реку Северский Донец ранее писал Telegram-канал «Военная хроника». Его авторы уточняли, что любые удары по объектам инфраструктуры наносятся в связке с замыслом и планом конкретной наступательной операции.

10 мая сообщалось, что в Харьковской области звучала самая длительная воздушная тревога за время специальной военной операции на Украине. Тревога была объявлена в 09:07, она не заканчивалась в течение следующих 9,5 часа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области. По его словам, украинская сторона знала о планах российской армии, поэтому командование ВСУ «все рассчитало». Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.