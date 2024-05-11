«Военная хроника»: ВС России уничтожили дамбу в Харьковской области «Военная хроника» сообщила об уничтожении дамбы через реку Северский Донец

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Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об уничтожении дамбы через реку Северский Донец. По его информации, удар нанесли силы группировки российских войск «Север». Канал уточнил, что объект расположен в районе Старого Салтова в Харьковской области. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В публикации сообщается, что Вооруженные силы РФ также продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ под Волчанском и на других участках приграничья. Канал добавил, что параллельно с этим уничтожаются мосты. По информации «Военной хроники», любые удары по объектам инфраструктуры наносятся в связке с замыслом и планом конкретной наступательной операции. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что американские власти считают, что армия России начала наступление в сторону Харькова. По его словам, Вашингтон ожидал подобного развития событий.

Белый дом также продолжает поддерживать контакты с киевскими властями с целью оказания всевозможной поддержки, уточнил Кирби. При этом в США уверены, что России удастся продвинуться на фронте в ближайшие недели, констатировал он.