В США объявили о начале наступления России на Харьков Кирби: США зафиксировали начало наступления ВС РФ на Харьков

Фото: Минобороны РФ

Американские власти считают, что армия России начала наступление в сторону Харькова, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости. По его словам, Вашингтон ожидал подобного развития событий.

Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось, — обратил внимание политик.

Белый дом также продолжает поддерживать контакты с киевскими властями с целью оказания всевозможной поддержки, уточнил Кирби. При это в США уверены, что России удастся продвинуться на фронте в ближайшие недели, констатировал он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военные столкнутся с трудностями в Краматорске и Славянске при условии потери контроля над Часовым Яром. При таком раскладе вся система обороны ВСУ в Донбассе окажется разрушенной, отметил он. Как добавил Меркурис, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит забывать о прорыве ВС РФ в районе Авдеевки. Российские военные фактически пробили огромную дыру на линии фронта, добавил специалист.

Военный корреспондент Александр Сладков тем временем сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль главный опорный пункт ВСУ в Красногоровке в ДНР, который располагался на территории местного кирпичного завода. Минобороны России эту информацию не комментировало.