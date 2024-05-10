В Британии назвали условия краха обороны ВСУ в Донбассе Меркурис: ВСУ ждут трудности в Краматорске и Славянске после потери Часова Яра

Фото: МО Украины

Украинские военные столкнутся с трудностями в Краматорске и Славянске при условии потери контроля над Часовым Яром, заявил в своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, при таком раскладе вся система обороны ВСУ в Донбассе окажется разрушенной.

Если Часов Яр падет, то вся украинская система обороны в Донбассе начнет распадаться. При этом линии обороны в таких местах, как Краматорск и Славянск, также окажутся под ударом. <...> Оборона ВСУ становится все более слабой, — обратил внимание специалист.

Как добавил Меркурис, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит забывать о прорыве ВС РФ в районе Авдеевки. Российские военные фактически пробили огромную дыру на линии фронта, добавил он.

Есть реальная вероятность того, что украинские войска в Донбассе будут разбиты на две части. Таким образом, русские смогут разгромить ВСУ как на южном, так и на центральном направлении, — констатировал эксперт.

Ранее Меркурис уточнил, что Зеленский созвал экстренное совещание с руководством Генерального штаба ВСУ. По его данным, глава государства потребовал любой ценой не допустить новых поражений на поле боя и подчеркнул, что отступлений больше не должно быть.