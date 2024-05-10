«Мы все рассчитали»: Зеленский подтвердил наступление ВС России на Харьков Зеленский подтвердил начало наступления армии России в Харьковской области

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области, передает Telegram-канал «Политика страны». По его словам, украинская сторона знала о планах российской армии, поэтому командование ВСУ «все рассчитало». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Россия может увеличивать и подтягивать силы, но мы это знали и все рассчитали, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что в Киеве пока не знают, какие резервы армия РФ готова бросить в бой на данном направлении. По словам Зеленского, сейчас на границах области идут ожесточенные бои.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. По данным канала, российские силы взяли под контроль населенный пункт Борисовка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что на приграничных территориях всю ночь шли ожесточенные бои. По его словам, в украинских пабликах активно поднимается тема эвакуации из города.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что российские силы смогут взять под свой контроль Харьков к середине лета.