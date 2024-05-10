Армия РФ начала наступление на Харьков на пяти направлениях «Военное дело»: ВС РФ наступают на Харьков на пяти направлениях

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. По данным канала, российские силы взяли под контроль населенный пункт Борисовка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Канал пишет, что бои идут в Гоптовке, Красном, Пыльной.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что на приграничных территориях всю ночь шли ожесточенные бои. По его словам, в украинских пабликах активно поднимается тема эвакуации из города.

Всю ночь шли тяжелые удары по объектам ВСУ и позициям укровермахта на приграничных территориях. Били ощутимо сильнее, чем обычно, — написал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru допустил, что российские силы смогут взять под свой контроль Харьков к середине лета. Также он предположил, что среди ближайших целей ВС России — контроль над Херсоном и Запорожьем.

Telegram-канал Readovka писал, что поселок Стрелечья в Харьковской области полностью оказался под контролем российской армии. До этого он был укреплен украинскими вооруженными силами. Минобороны России эту информацию пока не комментировало. По данным Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», на Харьковском направлении артиллерия, армейская авиация и РСЗО возобновили артиллерийскую подготовку вдоль всей приграничной зоны.