ВС РФ взяли под контроль поселок Стрелечья под Харьковом

Фото: МО РФ

Поселок Стрелечья в Харьковской области полностью оказался под контролем Российской армии, сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник. Ранее поселок, расположенный на границе, был укреплен украинскими вооруженными силами. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Российская армия продвигается в направлении к Харькову, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», на Харьковском направлении артиллерия, армейская авиация, РСЗО возобновили артиллерийскую подготовку вдоль всей приграничной зоны.

Противник в ближайшие часы ожидает ввод основных ударных кулаков армии России, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харьковской области. По его словам, от взрывов в областном центре сработала сирена. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Он добавил, что еще один взрыв слышали примерно через полчаса. По информации подполья, он был менее мощным, чем первый, с небольшой детонацией.