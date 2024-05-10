В Харьковской области зафиксировали самую долгую воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харьковской области продолжается самая длительная воздушная тревога за время СВО, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua». Тревога была объявлена в 09:07. На данный момент она длится уже 9,5 часа.

В Харьковской области продолжается самая длинная воздушная тревога за все время, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 в Запорожской области. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» в районе населенного пункта Гуляйполе.

Также стало известно, что резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на Волчанское направление в Харьковской области. Они направлены для усиления обороны в указанной области, но конкретное количество и состав подразделений не были раскрыты.

Ранее власти Украины начали эвакуацию жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области. Глава городской администрации, подконтрольной киевскому руководству, Тамаз Гамбарашвили сообщил, что люди преимущественно выезжают на личном транспорте.