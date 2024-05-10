Под Харьковом объявили масштабную эвакуацию В Харьковской области эвакуируют Волчанск и соседние населенные пункты

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency

Власти Украины начали эвакуацию жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава городской администрации, подконтрольной киевскому руководству, Тамаз Гамбарашвили в эфире «Общественного радио». По его словам, люди преимущественно выезжают на личном транспорте.

Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов, — сказал Гамбарашвили.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы РФ в ночь на 10 мая активизировались на Харьковском направлении. Однако он призвал не ждать быстрых побед российской армии, поскольку ей предстоит провести тяжелую боевую работу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позже глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что бои на Харьковском направлении в зоне спецоперации ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и предупредил о риске информационных провокаций со стороны украинских властей. Минобороны России эту информацию не комментировало.