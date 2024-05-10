Стало известно, где ведутся бои на Харьковском направлении Глава харьковской ВГА Ганчев заявил о боях на нескольких участках линии фронта

Фото: МО РФ

Бои на Харьковском направлении в зоне спецоперации ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и предупредил о риске информационных провокаций со стороны украинских властей. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области. В связи с этим прошу жителей, проживающих в этих местах, соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытий, — написал он.

Военный корреспондент Александр Коц ранее сообщил, что ВС РФ в ночь на 10 мая активизировались на Харьковском направлении. Он призвал не ждать быстрых побед российской армии, поскольку ей предстоит провести тяжелую боевую работу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские войска начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. По данным канала, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Борисовка. Российское военное ведомство комментариев по этому поводу также не давало.