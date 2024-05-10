Стало известно, в каком направлении активизировались ВС России Военкор Коц заявил об оживлении ВС РФ на Харьковском направлении

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Вооруженные силы РФ в ночь на 10 мая активизировались в Харьковском направлении, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Однако он призвал не ждать быстрых побед российской армии, поскольку ей предстоит провести тяжелую боевую работу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Приграничье с ночи пришло в движение. Подписчики из Белгорода сообщают, что в сторону Харьковщины всю ночь летели подарунки (подарки с украинского языка. — NEWS.ru) всех возможных калибров. <...> Инфоцыгане уже голосят о взятии населенных пунктов и походе на Харьков, — написал журналист.

Коц напомнил, что в 2022 году многие говорили о взятии под контроль Волчанска, Купянска, Изюма и Балаклеи, которые должны были освободить ВС РФ путь на Харьковском направлении. Однако этого не произошло, напомнил он.

Поэтому не стоит ждать быстрых побед. Впереди тяжелая боевая работа. Держим кулаки за наших, — заключил он.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. По данным канала, российские силы взяли под контроль населенный пункт Борисовка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.