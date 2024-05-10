ВС России поразили украинские ЗРК Patriot и РЛС ударом «Искандера»

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер» в районе населенного пункта Гуляйполе.

Поразили ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 ВСУ ударом ОТРК «Искандер» в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что Харьков в лоб брать не будут. По его мнению, город окружат, заблокируют, а потом предложат ВСУ сдаться, чтобы не наносить лишний ущерб городской инфраструктуре.

По словам генерала, ВС РФ в возможном наступлении на Харьков будут использовать и авиацию, и высокоточное ракетное оружие, и беспилотники, и бронетехнику, и штурмовые пехотные подразделения. Он напомнил, что за два с лишним года СВО российские бойцы получили достаточный опыт. Он также отметил, что уважающие себя полководцы никогда не сообщают заранее о своих планах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области. По его словам, украинская сторона знала о планах российской армии, поэтому командование ВСУ «все рассчитало». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.