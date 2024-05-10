Стало известно, кому придется сложить оружие в окружении под Харьковом Герой России Липовой: Москва предложит окруженным в Харькове ВСУ сдаться

Фото: МО Украины

Харьков в лоб брать не будут, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, город окружат, заблокируют, а потом предложат ВСУ сдаться, чтобы не наносить лишний ущерб городской инфраструктуре.

Предположу, что Харьков в лоб брать не будут. Его окружат, заблокируют, а потом предложат ВСУ сдаться, сложить оружие, чтобы не наносить лишний ущерб городской инфраструктуре. Предположу, что главной составляющей вероятного наступления ВС России на Харьковском направлении станет задействование всех имеющихся сил у РФ, — сообщил Липовой.

По словам генерала, ВС РФ в возможном наступлении на Харьков будут использовать и авиацию, и высокоточное ракетное оружие, и беспилотники, и бронетехнику, и штурмовые пехотные подразделения. Он напомнил, что за два с лишним года СВО российские бойцы получили достаточный опыт. Он также отметил, что уважающие себя полководцы никогда не сообщают заранее о своих планах.

В России никогда не говорят, на каком направлении вооруженные силы будут наступать или производить маневры. Это главное — никогда не говори противнику о своих намерениях, — резюмировал он.

Сегодня, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области. По его словам, украинская сторона знала о планах российской армии, поэтому командование ВСУ «все рассчитало». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.