Украина перебросила резервы на Волчанское направление МО Украины заявило о переброске резервных бригад на Волчанское направление

Фото: МО Украины

Резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на Волчанское направление в Харьковской области, сообщает Министерство обороны страны на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Они направлены для усиления обороны в указанной области, но конкретное количество и состав подразделений не были раскрыты.

Ранее власти Украины начали эвакуацию жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области. Глава городской администрации, подконтрольной киевскому руководству, Тамаз Гамбарашвили сообщил, что люди преимущественно выезжают на личном транспорте.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы РФ в ночь на 10 мая активизировались на Харьковском направлении. Однако он призвал не ждать быстрых побед российской армии, поскольку ей предстоит провести тяжелую боевую работу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позже глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что бои на Харьковском направлении в зоне спецоперации ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и предупредил о риске информационных провокаций со стороны украинских властей. Минобороны России эту информацию не комментировало.