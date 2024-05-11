Россия взяла под контроль еще один поселок в ДНР Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок Керамик в ДНР

Фото: МО РФ

ВС России взяли под контроль поселок Керамик в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, это стало возможно благодаря работе подразделений группировки «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка, — уточнили в МО.

Кроме того, указали в министерстве, группировки войск «Север» в ходе наступления взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о Борисовке, Огурцово, Плетеневке, Пыльной и Стрелечьей. По информации ведомства, на данном направлении 34 украинских военнослужащих были взяты в плен.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы взяли под полный контроль главную крепость Вооруженных сил Украины в Красногоровке — огнеупорный завод по производству кирпича. По данным канала, укрепрайон заняли бойцы 5-й бригады ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.