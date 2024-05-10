«РВ»: ВС РФ взяли под контроль важный объект в Красногоровке «РВ»: Российская армия взяла под контроль кирпичный завод в Красногоровке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы взяли под полный контроль главную крепость Вооруженных сил Украины в Красногоровке — огнеупорный завод по производству кирпича. По данным канала, укрепрайон заняли бойцы 5-й бригады ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет канал, российские военнослужащие уже закончили зачистку территории, где до недавних пор располагались подразделения противника.

Вооруженные силы России 5 мая взяли под контроль Очеретино в ДНР. Также российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

В Минобороны РФ сообщили, что одной из основных проблем российских штурмовых групп при взятии под контроль населенного пункта Очеретино стали FPV-дроны, которые активно использовали Вооруженные силы Украины. Отмечается, что солдатам ВС РФ пришлось буквально уворачиваться от летательных аппаратов. Как пояснили в ведомстве, российские силы заходили в населенный пункт мелкими группами через окопы и держались ближе к укрытиям.