Раскрыты трудности российской армии при взятии под контроль Очеретино МО России: основной проблемой штурмовых групп в Очертино стали FPV-дроны ВСУ

Фото: МО РФ

Одной из основных проблем российских штурмовых групп при взятии под контроль населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике стали FPV-дроны, которые активно использовали Вооруженные силы Украины, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что солдатам ВС России пришлось буквально уворачиваться от летательных аппаратов.

Как пояснили в ведомстве, российские силы заходили в населенный пункт мелкими группами через окопы и держались ближе к укрытиям. Все действия осуществлялись под контролем БПЛА и во взаимодействии с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями, добавили в МО.

5 мая стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль Очеретино в ДНР. Также российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

Позже российские силы взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области. Это случилось после того, как ВС России улучшили положение по переднему краю.

Полковник ВСУ Павел Федосенко считает, что Вооруженным силам России после взятия Константиновки и Дружковки откроется путь для продвижения на Днепр, Харьков и Кривой Рог. По его словам, вероятность такого развития событий достигает 70%.