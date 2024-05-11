ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области

Фото: МО РФ

ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силами группировки войск «Север» под контроль российской армии перешли Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье.

Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, — уточнило МО.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали чешскую боевую машину Vampire, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, САУ «Богдана», а также четыре гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и огневые установки ЗРК «Бук».

До этого Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Керамик в Донецкой Народной Республике. На данном участке СВО отмечена работа подразделения группировки «Центр».

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что бои на Харьковском направлении в зоне спецоперации ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и предупредил о риске информационных провокаций со стороны украинских властей. Минобороны России эту информацию не комментировало.