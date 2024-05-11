Украинский полковник пожаловался на неуязвимость российских танков-мангалов Экс-полковник СБУ Стариков: танки-мангалы ВС РФ оказались неуязвимыми для БПЛА

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Российские военные смогли защититься от главного на данный момент оружия ВСУ — дронов-камикадзе — при помощи «мангалов» на бронетехнике, что сделало их неуязвимыми для ударов БПЛА, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, новшество оказалось гораздо эффективнее, чем могло показаться на первый взгляд, передает РИА Новости.

Так называемый «танк-мангал» оказался неуязвимым для основного оружия поля боя — FPV-дронов, — сказал он.

По мнению отставного военного, это достаточно парадоксальная ситуация, что танки с такого рода защитным усилением демонстрируют настолько высокую эффективность в зоне боевых действий. Примечательно, что на данную ситуацию также обращал внимание обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс — он отмечал, что украинским военным приходится тратить слишком много FPV-дронов, чтобы вывести из строя российский танк «царь-мангал».

Ранее Business Insider со ссылкой на экспертов назвал очередной «успешной инновацией» ВС России танк «царь-мангал», обшитый со всех сторон металлическими листами. Как они объяснили, несмотря на «сумасшедший или дикий» вид, боевые машины показали поразительную эффективность на поле боя.

До этого военный эксперт Мэтью Мосс выразил мнение, что «Царь-мангалы» могли бы проводить через минные поля другую технику и танки. Он объяснил, что противник всегда будет стараться устранить ведущую машину, поэтому толстая броня «царя» будет как нельзя кстати.